AP Başkanı kendini karantinaya aldı

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hafta sonunu koronavirüs (Covid-19) vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü İtalya'da geçirmesi nedeniyle tedbir amacıyla kendini Brüksel'deki evinde karantinaya aldı. Sassoli 14 gün boyunca evinden çalışacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu Roma'ya giden Sassoli'nin herhangi bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Sassoli, "Koronavirüse karşı herkes dikkatli olmalı, hepimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmaları devam edecek, hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez." şeklinde konuştu.

İtalya'nın tamamı salgın nedeniyle karantinaya alınırken Fransa yerine Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu dört gün yerine çalışmalarını bir güne düşürdü. Sassoli İtalya'da alınan olağanüstü önlemlerden dolayı bu yönde karar alındığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu daha önce 3 hafta boyunca dışarıdan ziyaretçi almama ve 130 etkinliği iptal etme kararı almıştı.