AP Başkanı Sassoli karantinaya girdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu için karantinaya girdiğini duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temasta bulunduğu ekibinden bir ki "İyiyim ve hastalığın hiçbir belirtisi yok." ifadesini kullanan Sassoli, kurallar gereğince gerekli kontrollerin yapılması için kendini karantinaya aldığını belirtti. Son iki hafta içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üç komisyon üyesi de koronavirüs taşıdığı ortaya çıkan kişilerle temasta bulundukları için karantinaya girmişlerdi. Michel ve von der Leyen'in testleri negatif çıkmıştı. AA

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