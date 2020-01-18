Aralık ayında patlayıcı maddelere bağlı 267 saldırı yaşandı

Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) kuruluşunun raporuna göre, aralık ayında dünya genelinde patlayıcı maddelere bağlı 267 şiddet olayı yaşandı.

Bu olaylar sırasında 2 bin 58 kişi öldü ve yaralandı.

Bu olaylar sırasında ölen ve yaralananların bin 366'sı sivil.

Bir başka deyişle, kurbanların yüzde 66'sını siviller oluşturdu.

Merkezi İngiltere'de bulunan kuruluşunun raporuna göre, yerleşim alanlarında düzenlenen saldırılardaki kayıpların yüzde 92'si sivil.

Üretilmiş silahlar, aralık 2019'daki sivil kayıpların yüzde 58'ine denk gelirken, gelişmiş infilak aygıtlarıyla (IED) yapılan saldırılardaki rakam ise yüzde 42 oldu.

Siviller hava saldırılarında yüzde 30, kara saldırılarında yüzde 17 ve IED saldırılarında da yüzde 42 oranında zarar gören kesim olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay 23 ülke, patlayıcı madde kullanılarak düzenlenen saldırılarla hedef alındı.

Sivil kayıplar açısından en çok etkilenen 5 ülke ise Suriye, Somali, Afganistan, Libya ve Yemen'di.

Suriye, 617 kurbanla patlayıcı silahlardan en fazla etkilenen ülkeydi. Bu kayıpların yüzde 74'ü devlete bağlı unsurlarca gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle yaşandı.

Keza Suriye'de en fazla etkilenen bölge İdlib kentiydi.

İkinci sırayı Somali'nin aldığı patlayıcı madde bağlantılı saldırılarda 276 sivil ya öldü ya yaralandı. Başkent Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 76 sivil ölmüş, 149 sivil de yaralanmıştı.

Dünyada en fazla sivil kaybın yaşandığı üçüncü ülke 200 sivil kurbanla Afganistan oldu. Önceki aylara göre nisbi düşüş görülse de sivillerin etkilendiği saldırılar devam etti.