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Arjantin ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalışılıyor

04 Temmuz 2019, Perşembe 20:21
Arjantin Devlet Başkanı Macri, Güney Amerika Ortak Pazarı ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu (CAME) etkinliğinde yaptığı açıklamada, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ABD arasında serbest ticaret anlaşmasında uzlaşmak için Brezilya ile görüştüklerini belirtti.

Macri, Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşılan serbest ticaret anlaşmasının tarihi fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, "Ürünlerimize olan talep artacak. Yalnızlıktan kurtulmak için kendimizi hazırlamalıyız. Bu yıl Kanada ile görüşeceğiz, gelecek yıl için de Güney Kore gündemimizde olacak." dedi.

AB ile uzlaşmaya varılan anlaşmanın Arjantin piyasasına zarar vermeyeceğini vurgulayan Macri, anlaşmanın daha fazla iş istihdamı sağlayacağını belirtti.

Dünyanın Arjantin ile ilişki kurmak istediğini söyleyen Macri, "Dışişleri Bakanı, ABD ile serbest ticaret anlaşmasına varabilmek için Brezilya ile görüştüğümüzü bildirdi." ifadesini kullandı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, katıldığı bir televizyon programında, MERCOSUR ülkelerinin ABD ile çeşitli görüşmeler planladıklarını açıklamıştı.

AA

Etiketler: Arjantin, ABD, ticaret, anlaşması
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