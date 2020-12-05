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5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Arjantin pandemi nedeniyle milyonerlere ek vergi koydu

05 Aralık 2020, Cumartesi 15:03
Ekonomik durgunluk yaşayan Arjantin, Kovid-19 destek fonlarına katkı için 'milyoner vergisi' uygulamasını yürürlüğe koydu.

Arjantin Senatosu'nda cuma günü kabul edilen yasa ile serveti 200 milyon pesoyu (yaklaşık 19 milyon 105 bin TL) aşan kişilere, ülke içindeki varlıklarının yüzde 3,5'i, ülke dışındaki varlıkları için ise yüzde 5,25'e varan oranda ek vergi yükümlülüğü getirildi.

Ek vergilerle edinilecek gelirlerin yüzde 20'si Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelere, yüzde 20'si küçük ve orta ölçekli işletmelere, yüzde 15'i sosyal hizmetlere, yüzde 20'si öğrenci burslarına ve yüzde 25'i doğal gaz ödemelerine aktarılacağı açıklandı.

Senato'da 26 red oyuna karşı 42 oyla kabul edilen yasa ile yaklaşık 12 bin kişi ek vergilere tabi olacak.

Yasanın mimarlarından olan meclis üyesi Carlos Heller, "Yasa, tüm vergi mükelleflerinin yüzde 0,8'ini etkiliyor. Bu kesimin varlıklarının yüzde 42'si döviz cinsinden ve bunların yüzde 92'si yurtdışında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Arjantin eski Başkanı Mauricio Macri ise yasayı 'insafsız bir önlem' olarak değerlendirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre nüfusu 44 milyon olan Arjantin'de 1,4 milyonu aşkın yeni tip koronavirüs vakası görüldü ve en az 39 bin 500 kişi pandemi nedeniyle öldü.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Arjantin, pandemi, ek vergi, milyoner
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