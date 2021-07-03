Aşırı sıcaklar endişelendiriyor

Uzmanlar iklim değişikliği ile sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığının arttığını söylüyor.

Kanada ve ABD’nin batı kesimleri başta olmak üzere Kuzey Yarımküre’de hissedilen aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri arttırıyor. Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını arttırdığını belirtiyor. BBC’deki habere göre Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) İklim İzleme ve Politikalar Departmanı Müdürü Dr. Omar Baddour, “Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklıkları arttırmasıyla, sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun şekilde görülüyor” yorumunu yaptı. WMO’ya göre, sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayıp daha geç sona eriyor ve bu durum insan hayatını tehlikeye sokan ve çevre üzerinde ciddî etkilere yol açan bir kriz halini alıyor. İngiltere Meteoroloji Dairesi’nden iklim uzmanı Nikos Christidis, “İnsan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı, Haziran’da ABD’nin ve Kanada’nın batısında sıcaklık rekorları kırılması imkânsızdı” değerlendirmesini yaptı.

‘Gece sıcaklığı, gündüz normallerinin üzerinde’

Kanada’nın British Columbia eyaletinde bu hafta hava sıcaklığı, ülkede verilerin tutulduğu dönemde daha önce görülmedik düzeye yükseldi. Sıcak hava sonucu 5 günde 486 kişi can verdi. Normal şartlarda soğuk iklimiyle bilinen ve yaz aylarını da ılıman geçiren bölgelerde sıcaklığın bu derecelere yükselmesi, canlı hayatı ve çevre üzerinde birçok olumsuz sonuç doğuruyor. ECCC’den meteoroloji uzmanı Armel Castellan, yüksek sıcaklıkların insanları biyolojik olarak nasıl etkilediğini anlattı: “Her sabah daha da sıcak bir havaya uyanıyoruz. İnsan bedenini susuz bırakan bu sıcaklıklar büyük tehlike oluşturuyor. Gece sıcaklık düşmesine rağmen, normalde gündüz görülen sıcaklık değerinin üstünde kalıyor. Oysa bedenimiz geceleri bir miktar serinleyip ertesi günkü sıcaklığa hazır hale gelmeye ihtiyaç duyuyor.

İklim krizi, aşırı hava olaylarını tetikliyor

Küresel ısınmanın 1,5°C yerine 2°C düzeyine yükselmesi, 420 milyon kişinin daha sıcak hava dalgalarının etkisinde kalması anlamına gelecek. 2018’de sıcak hava dalgalarından etkilenen 65 yaş üzerindeki savunmasız kişilerin sayısı 220 milyonu bularak rekor kırmıştı. Dünyada ölçülen ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece artmış durumda. Uzmanlar bu artışın 1,5 derecede tutulmasının küresel ısınmanın etkilerini hafifleteceği görüşünde. Ancak mevcut eğilim, bu eşiğe öngörülenden daha hızlı ulaşılacağını gösteriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) raporuna göre 2025’e kadar, dünyanın sanayi öncesi seviyelerin 1.5 C derece üzerinde ısınması ihtimali % 40 oranında. 1.5C derece eşiğe ulaşma ihtimali daha önceki araştırmalarda % 20 oranında görülüyordu. İklim değişikliğiyle bağlantılı riskler arasında, sağlık sorunları, yaşama alanlarının yok olması, gıda güvenliği sorunları, su kaynaklarının yitirilmesi, ekonomik ve sosyal sorunlar sayılıyor.