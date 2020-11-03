Atina’nın ilk camisi ibadete açıldı

Yunanistan’ın başşehri Atina’nın ilk camisi, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Atina Camii, 2 Kasım 2020 itibarıyla hizmete açılmıştır ve dinî alanlar için öngörülen Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır.” ifadesi kullanıldı. Bundan böyle beş vakit namaz kılınacağı ifade edilen camide, güvenlik, temizlik, koruma ve diğer hizmetler için bütün gerekli düzenlemelerin sona erdiği duyuruldu.

Salgın sebebiyle cemaat 9 kişiyle sınırlı

Kovid-19 sebebiyle resmî açılışının başka bir tarihte yapılacağı belirtilen caminin, vakit namazlarında cemaatin salgın şartlarından dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı dile getirildi. Caminin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki oldu.

Minaresi bulunmuyor

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016’da Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti. Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor.