Avrupa Birliği'nden Trump'a tepki

Avrupa Birliği yetkilileri, koronavirüs krizi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yaptığı yardımları durdurma kararını üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, birlikte el ele çalışmanın önemine vurgu yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı da Trump'ın kararına tepki göstererek, "Finlandiya bu yıl DSÖ'yü desteklemeye devam edecek ve finansmanını artıracak. Koronavirüsü yenmek için DSÖ'ye ihtiyacımız var." dedi.

Bazı Avrupa milletvekilleri de Trump'ın kararını 'tehlikeli ve sorumsuz' olarak niteledi.

Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde sorumluluğu olduğunu savunarak örgütün en temel görevini yerine getirmediğini belirtmişti.