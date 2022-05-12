Avrupa’da toplu taşıma ucuzluyor

Avrupa’da gıda, yakıt ve elektrik faturaları artarken ülkeler, artan fiyatlara karşı vatandaşlarına daha rahat nefes aldırabilmek amacıyla toplu taşıma araçlarında indirim veya kolaylık sağlama yoluna gidiyor.

Ukrayna savaşının öncesinde başlayan enerji fiyatlarının daha sonra da hız kesmeden yükselmesi, Avrupa’da her geçen gün hayat pahalılığını artmasına neden oluyor. Euronews’deki habere göre Almanya, İtalya ve İrlanda toplu taşımada tren, otomobil ve tramvay fiyatlarını indirme veya zor kesimler için belirli kolaylık sağlama politikası izleme kararı aldı. Martta son 41 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşan AB’nin en güçlü ekonomisine sahip Almanya, bu konuda ilk adımı atan ülke oldu. Haber Merkezi

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