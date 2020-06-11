Avrupa Komisyonu, sınırların kademeli olarak açılmasını istiyor

AB Komisyonu, Avrupa Birliği içinde iç sınır kontrollerinin 15 Haziran'da tamamen kaldırılmasını, zorunlu olmayan seyahatler üzerindeki geçici kısıtlamanın ise 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını önerdi.

Komisyon 1 Temmuz'dan itibaren Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından yana. Komisyon seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik objektif kriterlerin göz önünde bulundurulacağını, ülkelerin karantina ve sağlık sektörü kapasitesinin inceleneceğini açıkladı. Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra kurallara uymayan ülkelere yönelik alınan kararlar yeniden gözden geçirilebilecek. Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, "AB içinde bütün sınırlar kaldırıldıktan sonra 1 Temmuz'dan itibaren ortak yaklaşım çerçevesinde seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını öneriyoruz." dedi. Johansson, "Uluslararası seyahatler, turizm ve ticaret açısından büyük önem taşıyor ayrıca vatandaşların arkadaşları ve ailelerini yeniden görmeye ihtiyacı var." dedi. Euronews Türkçe

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