Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a uyarı

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Yunanistan’ı Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanması ve Yunan mahkemelerinin yanlış kararlarının düzeltilmesi konusunda bir kez daha uyardı.

AK Bakanlar Komitesinden yapılan açıklamada, 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili “Bekir Usta davaları grubunun” yeniden incelendiği belirtilerek, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı mahkum edildiği dâvâlarda alınan kararları uygulamadığı kaydedildi. Başvuru sahiplerinin, söz konusu tescil ve kayıt ile ilgili olumsuz kararların AİHM kararları doğrultusunda tekrar incelenmesi yönündeki taleplerinin yerel mahkemeler tarafından prosedür gerekçesiyle reddedildiği aktarılan açıklamada, “AİHM kararlarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, Yunan makamlarınca dikkate alınmayarak yerel mahkemelerce uygulanmaması derin endişe yaratıyor.” ifadesine yer verildi. AA

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