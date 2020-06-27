Avrupa’yla ilişkiler sağlam temellere oturmalı

Pandemi sürecinin tedarik zincirlerindeki güvensizliği ortaya koyduğuna dikkat çeken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye’nin bu konudaki fırsat ve risklerini değerlendirdi

TÜRKONFED’in Dijital Anadolu online buluşmasında konuşan Kaslowski, “Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak olabilmesinde önemli. Ancak önümüzdeki dönemde Avrupa ile olan ilişkilerimizi biraz daha sağlam temeller üzerine kurabilmeli, daha işbirlikçi ve Gümrük Birliği anlaşmasının müzakerelerini tekrar başlatabilmeliyiz. Farklı sektörlere de Gümrük Birliği’ni açabilirsek Türkiye’nin önünde çok önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz” dedi.

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