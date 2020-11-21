Avustralya Başbakanından 39 Afgan sivilin ölümüne ilişkin açıklama

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'da görevli Avustralyalı askerlerin 39 silahsız tutuklu ve sivili öldürmesi olayının "rahatsız edici ve üzücü" olduğunu söyledi.

Kamuoyu ile paylaşılan bir raporda, Afganistan'da görevli Avustralyalı askerlerin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Morrison, belgenin yayınlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bu korkunç, çok rahatsız edici ve üzücü bir rapor." dedi.

Ayrıca Morrison, "Avustralya ile ilgili mesele şu ki; biz bu durumla ilgileneceğiz. Bununla hukuka göre, sisteme ve adalet sistemimize göre ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı

Afganistan'da görevli özel kuvvetler personelinin 2005 ile 2016 yılları arasındaki davranışlarına ilişkin bir soruşturmanın ardından perşembe günü yayınlanan raporda, kıdemli komandoların acemi askerleri "kan görmeye" alışmaları için savunmasız tutsakları öldürmeye zorladıkları ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler raporu, 423 tanıkla mülakat, 20 binden fazla belge ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırladı.

Rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturma yapılması için Avustralya Federal Polisine (AFP) sevk edilmesini tavsiye ediyor.

Raporun yayınlanmasının ardından Avustralya yönetimi 19 muvazzaf ve eski askerin, 39 Afgan sivili öldürdüğü iddiasıyla cezai kovuşturmaya sevk edileceğini duyurmuştu.

Avustralya'nın, Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.