Avustralya'da kedi katliamı; iki milyon kedi öldürülecek

Avustralya, 2020'ye kadar iki milyon kediyi öldürmeyi planlıyor. Queensland eyaleti ise bu uygulamayı bir adım öteye taşıyarak bir kedinin yüzülmüş derisini getirene 10 Avustralya doları (7 Amerikan Doları) ödül veriyor. Hükümete göre ülkenin çiftçilik sektörü kedilerden zarar gördüğü düşüncesiyle, kediler 27 memeli türünün yok olmasından sorumlu tutuluyor.

New York Times'a göre 1080 adı verilen bir zehrin sürüldüğü kanguru eti, tavuk yağı, bitki, ot ve baharatlar kedi nüfusunun yoğun olduğu yerlere uçaklarla bırakılıyor. Bu yemleri yiyen kediler 15 dakika içinde ölüyor. Haberde kimi kedilerin kurulan tuzaklarla, vurularak ve patlayıcı maddelerle de öldürüldüğü aktarıldı.

Queensland eyaleti ise bu uygulamayı bir adım öteye taşıyarak bir kedinin yüzülmüş derisini getirene 10 Avustralya doları ödül veriyor. Hükümet, bu kararına gerekçe olarak 18. yüzyılda Avrupalı yerleşimciler tarafından kıtaya getirilen kedilerin ülkenin vahşi yaşamını tehdit etmesini gösteriyor.

Hükümete göre ülkenin çiftçilik sektörü kedilerden zarar gördüğü düşüncesiyle, kediler 27 memeli türünün yok olmasından sorumlu tutuluyor. Avustralya bu kararını ilk defa 2015'te açıkladığında büyük bir tepki çekmişti. Uluslararası kamuoyunda kampanyalar oluşturulmuş, ünlü isimler hükümete mektup yazarak bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştu.