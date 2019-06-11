Avusturya eğitim sisteminde ayrımcılık artışı endişe verici

Avusturya eğitim sisteminde 2017’de 173 olan ayrımcılık vakası 2018’de 260’a yükselerek yüzde 50,28 artış gösterdi.

Avusturya eğitim sisteminde her türlü ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneğinin (IDB) raporuna göre, ülkede 2018'de, ayrımcılık vakalarında bir önceki yıla oranla yüzde 50,28 artış yaşandı.

Ülkede eğitim sisteminde, din, cinsiyet, kültür, etnik köken ve benzeri nedenlerle ayırımcılığa maruz kalan öğrenci ve eğitmenlere ilişkin üç yıldır çalışmalar yürüten IDB Derneği, düzenlediği basın toplantısı ile 2018 Avusturya Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Derneğin çalışma prensipleri başta olmak üzere uzman görüşleri, mağdurların anlatıları ve yaşanan hukuki süreçlere ilişkin örneklerin yer aldığı raporda, geçen yıl ayrımcılık nedeniyle 260 vakanın kayıt altına alındığı, bu sayının 2017’de 173 olduğu belirtilerek, dolayısıyla bu vakalarda yüzde 50,28’lik artışın yaşandığına işaret edildi.

Avusturya eğitim sisteminde ayrımcılığa, yüzde 83 ile ilk, orta ve lise öğrencilerinin maruz kaldığı tespit edildi. Ayrımcılığın en çok yüzde 27 ile ilkokullarda yapıldığı görüldü, bunu yüzde 23,5 ile liseler, yüzde 22 ile ortaokullar takip etti.

İslam düşmanlığı ilk sırada

Raporda, okullardaki ayrımcılık vakalarının yüzde 48 ile en çok din ve dünya görüşü nedeniyle yaşandığına işaret edilirken, etnik köken ve ten rengi nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanların oranının yüzde 45 olduğu, engelli bireylerin yüzde 5'inin ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı, cinsiyetçilik nedeniyle mağdur olanların oranının ise yüzde 2 olduğu kaydedildi.

Raporda dikkati çeken en önemli veriler arasında din ve dünya görüşü nedeniyle ayrımcılık yaşayanlar arasında yüzde 97 ile Müslümanların, eğitim ve öğretim hayatları boyunca İslam düşmanlığına maruz kaldıkları belirtildi.