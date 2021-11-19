Babadan miras meslek

Suriye’de yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğine sahip çıkan Halepli Nafo ailesi, terörden temizlenen ilçede atalarından miras edindikleri mesleği yeni nesillere aktarmaya çalışıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terörden temizlenen Bab ilçesindeki el sanatı ustaları, atalarından miras edindikleri mesleklerini yaşatmak için büyük uğraş veriyor. İlçede bir dönem tarihi sokakların bir parçası olan bakırcılık, ahşap oyma, sedef kakma ve kalaycılık gibi emek ve sabır isteyen meslekler, çoğu meslek erbabı iç savaş sebebiyle yerinden edildiği için yok olma riskiyle karşı karşıya.

“Bu işi yapan iki kişi kaldık”

Halepli Nafo ailesi de Bab ilçe merkezinde yüzyıllardır kalaycılık mesleğini yaşatan ailelerin başında geliyor.

36 yaşındaki Abdo Nafo, babasından öğrendiği mesleğini 14 yaşındaki oğlu Nedim’e öğretiyor. Nedim, okuldan kalan zamanının büyük bir kısmını babasının dükkânında tencereleri ve çaydanlık gibi metal kapları temizleyerek geçiriyor. Nafo, “Atalarımdan kalma mesleği sürdürüyorum. Bana miras olan bu mesleği sevgi ve muhabbetle yapıyorum.” dedi.