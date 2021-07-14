BAE’nin İsrail Büyükelçiliği hizmete açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliği bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, törende yaptığı konuşmada, “Büyükelçiliğin açılışı, Ortadoğu için barış, refah ve güvenliğin geleceğine yönelik ortak yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı.'' dedi. İsrail Dışişleri Bakanı’nın haziran ayında Abu Dabi’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, bu ülkenin BAE’deki büyükelçilik binası resmen hizmete açılmıştı. BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Euronews Türkçe

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