Bağdat'ta gerilim had safhada

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü başkent Bağdat'ta bazı mağazaların depoları yakıldı.

Irak'ta başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında, Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü. Binadan yükselen duman Bağdat'ın birçok noktasından fark edildi. Binadaki yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal etmemesi dikkat çekti. Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi öldü, 15 binden fazla kişi yaralandı.

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