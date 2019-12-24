Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.

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