Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

Bahçeli, "Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." ifadelerini kullandı.
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AA
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