Bangladeş'te yıldırımlar 246 kişinin ölümüne sebep oldu

Bangladeş'te 7 ayda yıldırım düşmesi sonucu 246 kişinin öldüğü bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te yürütülen bir çalışma, şubat ila ağustos aylarında yıldırım isabet etmesi sonucu 6'sı çocuk 246 kişinin öldüğünü, 97 kişinin yaralandığını ortaya koydu. Çalışmada, yıldırım nedeniyle ölenlerin çoğunun tarlalardan çeltik topladıkları sırada öldüğü ve en fazla ölümün, Satkhira bölgesinde kaydedildiği belirtildi. Çalışma, "Toplumu Kurtarma ve Gök Gürültülü Fırtına Bilinçlendirme Forumu" isimli yerel bir kuruluş tarafından yürütüldü. AA

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