Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi

İran, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin İranlı balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu iki kişinin öldüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran kara sularını ihlal eden geminin alıkonularak mürettebatının gözaltına alındığı belirtildi. Olayın ardından BAE'nin Tahran'daki maslahatgüzarının 24 saat içerisinde 2 kez bakanlığa çağrıldığı ve İran'ın itiraz protestosunun kendisine iletildiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı, BAE hükümetinin yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a ilettiğini duyurdu. İran'ın bu tepkisinin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik Birleşmiş Milletler kanalıyla uygulanan yaptırımların yeniden başlatılması amacıyla tartışmalı bir mekanizmayı devreye sokacağına dair açıklamasının bir gün sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Euronews Türkçe

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