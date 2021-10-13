Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Marda köyüne baskın düzenleyen bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazarak 8 araca zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Marda köyüne sabah erken saatlerde baskın düzenledi. Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, 8 araca da zarar verdi. Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor. AA

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