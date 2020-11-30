Belarus'ta protestolar devam ediyor

Belarus polisi ülkede devlet başkanlığı seçimi sonrası başlayan ve devam eden protestolar sırasında pazar günü 313 göstericiyi daha gözaltına aldı.

Haftalardır devam eden ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere katılım düşmezken başkent Minsk'te Aleksander Lukaşenko'nun istifa etmesi talebi halk tarafından yinelendi. Lukaşenko ve Belaruslu yetkilier seçimlerdeki şaibe iddialarını yalanlasa da ülke içinde ve dışında şaibe karıştığı görüşü geniş şekilde kabul görüyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok devlet de Lukaşenko iktidarını tanımadıklarını açıklamıştı. Lukaşenko: Görevi bırakacağım Lukaşenko ise yeni bir anayasa hazırlayıp görevi bırakacağını duyurdu fakat muhalifler Lukaşenko'nun sözünü tutacağına inanmıyor. Euronews Türkçe

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