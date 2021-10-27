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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri kısmen geri getirildi

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:00
Belçika'da günlük ortalama vaka sayısı artınca hükümet maske takma ve evden çalışmayı teşvik gibi bazı önlemleri yeniden getirdi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 18-23 Ekim haftasında yüzde 75'ten fazla artışla vaka sayısı 5 bin 555 olarak kaydedildi.

Günlük ölü sayısı yüzde 14'lük artışla 16 olurken, hastaneye kaldırılma oranı da yüzde 53 artışla 121'e çıktı.

29 Ekim'den itibaren maske takma zorunluluğu

Başbakan Alexander de Croo, dün Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, 29 Ekim'den itibaren dükkanlar, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, konser ve spor salonları, kütüphaneler ve ibadet merkezlerinde maske takma zorunluluğunun yeniden başlayacağını duyurmuştu.

De Croo, evden çalışmanın da yeniden teşvik edilmesi yönünde karar alındığını belirtmişti.

Güvenli Kovid Belgesi ile girilen yerlerde ise maske takılması gerekmeyecek. Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Kapasitesi 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde, 15 Ekim'den bu yana Güvenli Kovid Belgesi sunuluyor.

AA

Etiketler: Belçika, Kovid-19 tedbirleri
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