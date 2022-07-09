Beşar Esad, iç savaştan bu yana ilk kez Halep'te

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi 11 yıl sonra ilk kez, iç savaşta muhaliflerin kalesi olan ve 2016 yılında Esad yanlısı güçler tarafından ele geçirilmesiyle savaşın kaderini değiştiren Halep kentine resmi bir ziyarette bulundu.

Esad'ın Suriye'nin ikinci büyük kenti olan ve iç savaş öncesinde ülke ekonomisinin kalbi olarak bilinen kente yaptığı resmi ziyaret sembolik açıdan önem taşıyor. Suriye hükümeti Halep kentini tamamen ele geçirse de, Halep vilayetini tamamen ele geçiremedi. Sınır boyunca Türkiye'nin desteklediği grupların hakimiyeti bulunuyor ve bazı bölgeler de Kürtlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolü altında. Euronews Türkçe

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