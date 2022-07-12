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12 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Beyaz Saray'dan ''İran Rusya'ya yüzlerce İHA verecek'' iddiası

12 Temmuz 2022, Salı 09:53
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceği ve ilaveten Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, İran'ın şu ana kadar Rusya'ya herhangi bir insansız hava aracı sistemi sağlayıp sağlamadığının belli olmadığını dile getirdi. 

Ancak bununla birlikte ABD'nin elinde "İran'ın bu ay içinde Rus güçlerini bu sistemleri kullanmaları için eğitmeye hazırlandığını gösteren bilgiler olduğunu aktardı. 

Beyaz Saray yetkilisi, "Elimizdeki bilgiler, İran hükümetinin Rusya'ya hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde silah kapasitesine sahip İHA'lar da dahil olmak üzere birkaç yüz kadar insansız hava aracı sağlamaya hazırlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Moskova'nın istediğini alamadığı ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek, "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor" dedi.

Ayrıca Sullivan, İran'ın bu sene başında Yemen'deki Husi isyancılara Suudi Arabistan'a saldırmaları için benzer insansız hava araçları sağladığını da söyledi. 

Başkan Joe Biden'ın İsrail'in yanı sıra Filistin ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak 3 günlük Orta Doğu ziyaretini değerlendiren ve İran'la nükleer anlaşma konusunda Tahran'ın belirli adımlar atması gerektiğini de dile getiren Sullivan, "Bu anlaşma için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Masada bir anlaşma var. Bunu biz ve Avrupalı ortaklarımız destekliyor, İran bu anlaşma için bir adım atmalı" diye konuştu.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Beyaz Saray, İran, Rusya, İHA
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