Biden: Bütün insanlar eşit olarak yaratıldı

ABD Başkanı Joe Biden, “Anma Günü” için yaptığı konuşmada, “Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek.” dedi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arlington Ulusal Mezarlığı’nda düzenlenen “Anma Günü” törenine katıldı. Biden, Harris ve Austin, bir askerin mezarının başına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Çelenk töreninin ardından konuşma yapan Biden, ülkesi için ölmüş askerlerin anılmasının önemine işaret etti. Tüm insanların eşit olarak yaratıldığının altını çizen Biden, “Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek.” görüşünü paylaştı. ABD’de “Anma Günü (Memorial Day)”, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayıs ayının son pazartesi günü yapılıyor. ULUSAL MEZARLIK’TA ANMA GÜNÜNE KATILDI ABD Başkanı Joe Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı’nda düzenlenen “Anma Günü” törenine katıldı. Biden, bir askerin mezarının başına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. AA

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