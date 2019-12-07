Bir haftada 25 bin sivil yerinden edildi

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj İdlib bölgesinde insani krizin giderek derinleştiğini, yalnızca son bir haftada 25 bin sivilin göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Hallaj, “Marrtinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri ve kırsalında yaklaşık 425 bin sivil yaşıyor. Eğer saldırılar aynı şiddette bu bölgelere de yayılırsa yerinden edilen sivil sayısı daha da artacaktır” dedi.

Hallaj, rejim güçleri ve Rusya’nın, sivillerin geri dönüşlerini engellemek amacıyla hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirtti. Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.