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20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

BM, Afrika fillerinin tabiî yaşam alanlarından koparılmasını yasakladı

19 Ağustos 2019, Pazartesi 23:27
Birleşmiş Milletler, Afrika fillerinin tabiî yaşam alanlarından hayvanat bahçelerine getirilmelerini yasakladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye ilişkin Afrika fillerinin korunması için yapılan oylamada, 18 "hayır"a karşı, 46 ülke "evet" oyu kullandı, 19 ülke ise çekimser kaldı. 

Oylamayla Afrika fillerinin vahşi yaşam alanlarından hayvanat bahçelerine getirilmeleri yasaklandı.

Uluslararası İnsani Toplum Derneği (HSI), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "tekmelenen ve dövülen" fillere karşı işlenen zulmü durdurma sözü verdi.

Topluluğun vahşi yaşam programları ve politikası uzmanı Iris Ho, kararla sayısız filin doğal yaşam alanlarından kopartılmasının ve hayvanat bahçelerinde kötü koşullarda hapsedilmesinin önüne geçileceğini kaydetti.

Zimbabve'den Çin'e 100 yavru fil

Öte yandan, Zimbabve'nin, 2012'den bu yana Çin'deki hayvanat bahçelerine 100 yavru fil ihraç ettiği biliniyor.

Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve, hayvanat bahçelerine en çok vahşi fil ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Annelerinden zorla koparılan yavru fillerden bazılarının geçirdikleri travma sebebiyle telef olduğu ifade ediliyor.

AA

Etiketler: BM, fil, Afrika, hayvanat bahçesi
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