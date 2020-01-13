BM'den İran'a 'ifade özgürlüğü' çağrısı

BM, İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak başlayan rejim karşıtı gösterilerde Tahran yönetimine, ifade özgürlüğüne ve barışçıl toplanma hakkına saygı göstermesi çağrısı yaptı.
Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İran'daki rejim karşıtı gösteriler hakkında açıklamalarda bulundu.
Gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Dujarric, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Göstericilere karşı ''endişe verici'' sert müdahale ve aşırı güç kullanıldığı haberlerini gördüklerini ancak doğrulayamadıklarını anlatan Dujarric, ''Ölümcül güç kullanıldığı iddialarının soruşturulması gerek.'' dedi.
AA