BM Kuzey Kore'yi siber hırsızlıkla suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre Kuzey Kore geliştirdiği siber saldırı yöntemleriyle bankalardan ve kripto para piyasalarından toplam 2 milyar Amerikan Doları elde etti. Siber hırsızlıkla kazanılan para ise silah geliştirme programını fonlamak için kullanıldı.

Pazartesi günü Reuters tarafından ulaşılan BM'nin hazırladığı 'gizli' rapora göre; Kuzey Kore, finansal kurumlardan fon ve kripto para piyasalarından para çalmak için giderek karmaşıklaştırıp yeni sahalara yaydığı yöntemleri kullandı. BM'nin, geçen hafta tamamlanan rapordaki iddialara dair yorum almak istediği Kuzey Koreli yetkililer ise soruları yanıtsız bıraktı. 17 ülkeden en az 35 siber saldırı ihbarı Rapora göre; resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, Genel Keşif Bürosu çatısı altında çalışan siber aktörleri 'Kitle imha silahları geliştirme programı' için 2 milyar dolar kadar kaynak sağladı. Genel Keşif Bürosu, Kuzey Kore Askeri İstihbarat Kurumu'nun en tepe birimi olarak konumlanıyor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin finans kurumları, kripto para değişim piyasası ve kripto para üretimine yönelik 17 ülkeden en az 35 saldırı vakasının ihbar edildiğini söyledi. BM uzmanlarına göre; Kuzey Kore, kripto para piyasasının geleneksel bankacılık sektörünün aksine, takip edilmesi zor ve daha az devlet denetimi olan bir alan olmasından faydalanıyor. Euronews Türkçe

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