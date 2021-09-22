"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

BM: Tehlike çanları çalıyor

22 Eylül 2021, Çarşamba 21:19
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerine salgın ve iklim krizi konusunda, “Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız” uyarısında bulundu.

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri 100’den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı. Dünya liderlerine, “Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız ve yanlış yönde ilerliyoruz” uyarısıyla konuşmasına başlayan Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Dünyamız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı” ifadesini kullandı. Kovid-19 salgınından iklim krizine, Afganistan, Etiyopya, Yemen ve diğer ülkelerdeki krizlerden insan hakları ihlallerine, bilime yönelik saldırılardan aşı dağıtımındaki eşitsizliklere kadar birçok konuya değinen Guterres, “Dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş, kullanılmamış Kovid-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğerlerinde boş raflar. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların yüzde 90’dan fazlası hâlâ ilk dozunu bekliyor” diye konuştu.

İnsanların güveni kalmadı

Guterres, aşının rekor sürede bulunduğunu ancak dağıtımdaki eşitsizlikler yüzünden dünyanın “ahlaki ve etik anlamda başarısız olduğunu” söyledi. İnsanların, eşitsizlikler karşısında hükümetlere ve BM dahil kurumlara güvenini yitirdiğine dikkati çeken Guterres, “Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor” eleştirisinde bulundu. Kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, “Birleşmiş Milletlerin yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerek” dedi. Öncelikle Afganistan, Myanmar, Suriye, Libya ve Yemen’deki krizin yanı sıra İsrail ve Filistin’deki çıkmazların çözümü ile barış ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade eden Guterres, “Jeopolitik bölünmeler uluslararası iş birliğini baltalıyor ve Güvenlik Konseyinin gerekli kararları alma kapasitesini kısıtlıyor” diye konuştu.

‘Belayı çağırıyor’

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin’in ekonomi, ticaret, finans, teknoloji ve yapay zekâ alanlarında iki farklı yaklaşım ve nihayetinde iki farklı askerî ve jeopolitik strateji ile anlaşmazlığa sürüklendiğine dikkati çeken Guterres, söz konusu anlaşmazlığın “belâyı çağırdığı” ve Soğuk Savaş’tan daha kötü olabileceği uyarısı yaptı. Dijital platformlara ilişkin endişelerini de dile getiren Guterres, “Karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri de artan dijital platformlar, verilerin kullanımı ve kötüye kullanılması. Her birimiz hakkında geniş bir bilgi kütüphanesi oluşuyor ama o kütüphanenin anahtarları biz de değil” dedi. Verilerin ne amaçla kimler tarafından toplandığının bilinmediğine ve davranış biçimlerinin metalaştırılıp satıldığına dikkati çeken Guterres, dijital platformlarda veri toplanmasına ilişkin yasal çerçeveler belirlenmesi çağrısı yaptı.

AA

Etiketler: BM, tehlike
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve Rusya genelkurmay başkanları bir araya geldi

    Cezaevleri artıyor, yurtlar azalıyor

    Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' devretti

    28 bin 168 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Almanya'da aşı yaptırmak istemeyenler için yeni kararlar alındı

    ABD'den 500 milyon doz aşı bağışı taahhüdü

    Oruç Reis'ten Yunan araştırma gemisine uyarı mesajı

    'Afganistan'da 18 milyon kişi yardıma muhtaç'

    AB'den az gelişmiş ülkelere vereceği ticari imtiyazlar için çevre şartı

    Filistin vatandaşını önce yaraladılar, sonra gözaltına aldılar

    'Alım gücü zamlarla eriyor'

    Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

    '83 milyon, huzura hasret'

    'Geçiş süreci iyi yönetilmeli'

    Çanakkale köprüsü geçiş ücreti 15 Avro

    Doğu Türkistan için 40 dilde çağrı

    ABD'de İsrail için planlanan 1 milyar dolarlık yardım bütçeden çıkarıldı

    İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8 oldu

    İstanbul için sarı uyarı

    Taliban, BMGK görüşmelerine katılmak istiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erzincan notları
    Genel

    Erdal Şenol dualarla
    Ahmet BATTAL

    Aleme nizam, kendine …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük bir siyasî dehâ: Sultan Selim Han
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Merhamet anneden öğrenilir
    Osman ZENGİN

    Koyunlar buhar olup uçtu
    Genel

    Barınamıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Ene’yi kabul etmeyen bir hizmet
    Raşit YÜCEL

    “Mutfağın yıkmadığı iktidar yoktur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.