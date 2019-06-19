"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

19 Haziran 2019, Çarşamba 18:31
Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.

Soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından açıklanan Callamard ve ekibinin raporunda, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Uluslararası insan hakları hukukuna göre Suudi Arabistan devleti cinayetten sorumludur" ifadelerine yer verildi.

"Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli" denilen BM raporunda, Riyad yönetiminin cinayetteki sorumluluğunu kabul etmesi ve kurbanın yakınlarına tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, uluslararası bir cezai soruşturma başlatmaya çağıran ve kendi soruşturmalarının da yeterli delile ulaştığına işaret eden Özel Raportör Callamard, "Bu insan hakları soruşturması, Veliaht Prens hakkında cinayet konusundaki sorumluluğuyla ilgili yeterli ve güvenilir kanıtlar olduğunu göstermiştir. Guterres soruşturma başlatmalı." dedi.

Veliaht Prens'e yaptırım talebi

Suudi üst düzey yetkililere yönelik yaptırım uygulanması gerektiğine işaret edilen raporda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Bu arada BM uzmanları, cinayetle ilgili 11 kişinin yargılandığı davanın durdurulmasını istedi. Söz konusu davanın adaleti yanıltma riski taşıdığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle desteklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, raporla ilgili sosyal medya hesabından "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: BM, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, soruşturma
Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu nasıl adalet?

    İktidar bloğu çığı patlattı

    İnşaatta istihdam 531 bin azaldı

    Kayıp kuşaklar olmasın

    Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

    'Hakimlerin özgürlükçü pencereden karar vermelerini sağlayacak adımlar atılmalı'

    BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

    İsrail güçleri tarafından darp edilen 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

    Libya'da havalimanına saldırı başlatıldı

    ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

    BM Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili raporu açıkladı

    Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz

    ABD Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi üzerinde duruyor

    Dünyada 70 milyondan fazla insan yerinden oldu

    'Mursi'yi ölüme terk ettiler'

    FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehit Mursî ve ibret dersleri
    Risale-i Nur'dan

    Korkmayınız, hürriyet galebe edecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    FOX TV, The Marmara otele dava açıyor
    Faruk ÇAKIR

    Muhammed Mursi’ye rahmet
    Mustafa ORAL

    Denizli hapsinde olgunlaşan meyve: Mustafa İnamlık
    Genel

    Boris Johnson: Türk dedem başbakan olacağımı görseydi gurur duyardı
    Genel

    Isparta, Bediüzzaman Mevlidi’ne hazır
    Davut ŞAHİN

    Said Nursî ve Demirel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.