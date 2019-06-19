BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.

Soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından açıklanan Callamard ve ekibinin raporunda, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Uluslararası insan hakları hukukuna göre Suudi Arabistan devleti cinayetten sorumludur" ifadelerine yer verildi.

"Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli" denilen BM raporunda, Riyad yönetiminin cinayetteki sorumluluğunu kabul etmesi ve kurbanın yakınlarına tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, uluslararası bir cezai soruşturma başlatmaya çağıran ve kendi soruşturmalarının da yeterli delile ulaştığına işaret eden Özel Raportör Callamard, "Bu insan hakları soruşturması, Veliaht Prens hakkında cinayet konusundaki sorumluluğuyla ilgili yeterli ve güvenilir kanıtlar olduğunu göstermiştir. Guterres soruşturma başlatmalı." dedi.

Veliaht Prens'e yaptırım talebi

Suudi üst düzey yetkililere yönelik yaptırım uygulanması gerektiğine işaret edilen raporda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Bu arada BM uzmanları, cinayetle ilgili 11 kişinin yargılandığı davanın durdurulmasını istedi. Söz konusu davanın adaleti yanıltma riski taşıdığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle desteklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, raporla ilgili sosyal medya hesabından "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.