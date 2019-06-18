BM yarın Kaşıkçı cinayetiye ilgili raporu açıklayacak

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun yarın açıklanacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yarın açıklanacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, Callamard'ın, gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin "devletler ve bireylerin sorumluluğu ve devletlerin attığı adımlar konusunda" uluslararası insan hakları soruşturması yürüttüğü anımsatıldı. Açıklamada, Callamard'ın soruşturmaya ilişkin elde ettiği bulgulara ilişkin raporun, yarın OHCHR internet sitesinde açıklanacağı ifade edildi. Callamard'ın, ayrıca, raporu gelecek hafta BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu kapsamında 26 Haziran'da Konsey'e sunacağı kaydedildi. Callamard, aynı gün BM Cenevre Ofisi'nde TSİ 14.00'te rapora ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Özel Raportör Callamard, 28 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık yargılanması çağrısında bulunmuş, cinayete ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı kınamıştı. AA

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