BMGK toplantısında Rusya kınandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak bunu, "uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık" olarak nitelendirdi.

New York'ta, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın talebiyle ikinci defa toplanan BMGK üyeleri, toplantının başladığı anlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasına tepki göstererek operasyonun kabul edilemez olduğunu bildirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz burada bu Konsey'de barış arayışında buluşurken Putin bu Konsey'i tamamen küçümseyerek savaş açtı." dedi. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere ise Rus saldırısını kınayarak "Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas'ta askeri operasyon başlatma kararı, Ukrayna'yı askeri olarak devre dışı bırakmak, Rusya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlere kayıtsızlığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Jun de "Ukrayna krizine barışçıl bir çözümün kapısının henüz tamamen kapanmadığını" vurguladı. Zhang, "Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ilkelerine saygı duymaya istekli olduğunu daha önce söyledik." diye konuştu. AA

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