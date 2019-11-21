Bolivya'da Morales'ten 'halka silah doğrultmayın' çağrısı

Morales, orduya halka silah doğrultmama çağrısı yaparak, “Silahlı Kuvvetler halkın kanıyla onurunu lekelememeli” dedi.

Bolivya’da ABD destekli darbe sürecinde ordunun baskısı sonucu istifa ederek Meksika’ya giden Evo Morales, Twitter’da yaptığı paylaşımda orduyu sert ifadelerle eleştirdi. Morales, “Vatansever ve milliyetçi askerlerden, halkın mücadelesiyle kazanılan kaynaklarla temin edilen silah ve mühimmatı Bolivyalı kardeşlerimize karşı kullanmamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘ANEZ’İN MEŞRUİYETİ YOK’

Morales paylaşımlarında geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez ve muhalefetin başkan adayı, eski Devlet Başkanı Carlos Mesa’yı eleştirdi. Anez hükümetinin meşruiyetinin olmadığını savunan Morales, şunları söyledi: “Bolivya halkı ve işçileri, bu geçiş hükümeti değil hazırlanmış bir hükümettir. Baskılarla Bolivyalı kardeşlerimizi öldürüyorlar. Bu, devrimimize müdahale eden bir vatana ihanet hükümetidir. Diktatörlük zamanlarında birlik içinde olmalıyız.”

Geçici hükümeti protesto eden destekçilerine karşı uygulanan şiddeti kınayan Morales, şu ifadeleri kullandı: “Diktatör Mesa, Anez ve onların adamları, ABD ile koordineli bir operasyonda 6 kardeşimizin daha ölümüne sebep oldular. Yeni nesiller ve dünya bilmeli ki, alçakgönüllü bir halka karşı siyasi soykırım bu şekilde haklılaştırılmaya çalışılıyor. Silahlı Kuvvetler, önceden hazırlanmış bir hükümeti desteklemek için halkın kanıyla onurunu lekelememelidir.”

Darbeye direnen 3 kişi öldürüldü

Bolivya’da başkent La Paz’ın bitişiğindeki El Alto kentinde, polis ve askerlerin, istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerine saldırısında 3 kişi öldü. İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Defensoria del Pueblo’dan yapılan yazılı açıklamada, 30 kişinin yaralandığı olayların sorumlulularının yargı karşısında çıkarılması için başsavcılıktan derhal araştırma başlatması çağrısında bulunuldu. Son 3 can kaybıyla beraber, Bolivya’da 20 Ekim’den bu yana yaşanan olaylarda ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi.