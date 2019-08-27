"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Brezilya Amazon yangınları için yapılan 20 milyon avroluk yardımı reddetti

27 Ağustos 2019, Salı 10:25
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon avroluk yardımı reddetti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon avroluk yardımı reddetti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolsonaro, "Ne bir Devlet Başkanının, Macron, Amazonlar'a karşı yersiz ve bedava saldırılarına, ne de sanki bir sömürge veya sahipsiz toprakmışız gibi asıl niyetlerini Amazonları 'kurtarmak' için oluşturulan 'G7 ülkeleri ittifakı' fikriyle gizlemesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile görüştü

Bolsonaro, Amazonlar'da iki haftadan fazladır devam eden yangınlarla mücadele için Amazon bölgesini paylaşan ülkelerin çoğunun bir araya gelerek egemenliği ve doğal zenginliği güvence altına alan bir plan hakkında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüştüğünü belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği düşüncesiyle reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği basın toplantısında Amazonlar'daki yangınların söndürülmesi için G7 ülkelerinin 20 milyon avro destekte bulunacağını açıklamıştı.

Fransa ile Brezilya arasındaki gerginlik, geçen hafta Macron'un Amazonlar'daki yangınlar hakkında G7 ülkelerini acil toplanmaya çağırmasıyla başlamış, Bolsonaro da Macron'u sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla itham etmişti.

AA

Etiketler: Brezilya, Fransa, Amazon, orman, yangın
Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zor iyileşen enfeksiyon hastaları için 'genetik bağışıklık yetmezliği' uyarısı

    'Eğitimde en büyük eksiğimiz öğrenmeyi öğretmiyor olmamız'

    Mansur Yavaş'tan 'israfla mücadele' genelgesi

    Soylu yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü iddia etti

    AB'den Keşmir'de siyasi çözüm çağrısı

    İyimser insanlar daha uzun yaşıyor

    Hükümlüler için eğitim faaliyetleri düzenlenecek

    Pakistan, Keşmir'de Medya Birimi kuracak

    Netenyahu İran'a karşı destek istedi

    İtalya, Akdeniz'de kurtarılan 101 göçmenin kara sularına girişini yasakladı

    İstanbul Valiliği 16 bin 423 kaçak göçmeni bulunduğu ile geri gönderdi

    Arakanlı Müslümanlar 2 yıldır ülkelerine dönemiyor

    İmamoğlu: Vakıflara aktarılan 357 milyon lirayı kestik

    THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu

    İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

    Cumhurbaşkanı günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti

    Kuzey Marmara Otoyolu kapanma riski ile karşı karşıya

    İran: ABD ile ilişkilerin gelişmesi için yaptırımlar durması gerekiyor

    Şiddet haberleri meşrulaştırmaya sebep oluyor

    Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul kantinlerine sıkı denetim

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Ey TBMM, görevini yap!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Adalet” nalıncı keseri mi?
    Genel

    Açıklama bekliyoruz
    Cevher İLHAN

    Felâketin siyasette istismarı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İbadet; dünya ve ahiret saadetine vesiledir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuzey Marmara Otoyolu kapanma riski ile karşı karşıya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (2)
    Faruk ÇAKIR

    Finkelstein’ın gözüyle

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.