Brezilya'da halk Devlet Başkanına tepki gösterdi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili yaklaşımı dolayısıyla protesto edildi. Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, ellerinde tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıkarak Bolsonaro'nun istifasını istedi.

Brezilya'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti. Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, ellerinde tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıktı, ışıkları yakıp söndürerek Bolsonaro'nun istifasını istedi. Protesto eylemi dün öğleden sonra Brezilya Devlet Başkanının televizyonda yayınlanan konuşması sırasında başladı, akşam daha geniş katılımla devam etti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri kısa süre önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, dün yanında maske takan bazı bakanlarıyla yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

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