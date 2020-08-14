"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da son durum ne?

14 Ağustos 2020, Cuma 12:40
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi öldü.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1262 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1262 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 105 bin 463'e, vaka sayısı da 60 bin 91 artarak 3 milyon 224 bin 876'ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 674 bin 455 vaka ve 26 bin 324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 356 bin 640 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1007 kişinin ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bin 40'a çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 64 bin 553 artarak 2 milyon 461 bin 190'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 751 bin 555 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 627 artarak 55 bin 293'e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 371 artışla 505 bin 751'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 341 bin 507 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

AA

Etiketler: Hindistan, Meksika, Brezilya
Okunma Sayısı: 35
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini aştı

    Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

    Milletle dalga mı geçiyorsunuz?

    'Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok'

    Dünya genelinde son 24 saat

    Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması

    Bu bölümleri okuyan işsiz kalmıyor

    Çalışana yatırım yapan kazanacak

    E-sigaralar gençlik dinlemiyor

    İslam dersine itirazı mahkeme reddetti

    Bir çıkış aranıyor

    Kamuda liyakat yok oldu

    Koca: Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı

    BAE - İsrail 'anlaşması'na Hamas'ta ilk tepki

    ABD'de son 24 saatte 1372 ölüm ve 51 bin yeni vaka gözlemlendi!

    İsrail - BAE 'anlaşma'sını Trump duyurdu

    Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin YÖK'ten açıklama

    Yunanistan’dan buğday ithal ediyoruz

    ÖSYM de HES kodu isteyecek

    Belarus’ta gözaltı sayısı 700'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Milletle dalga mı geçiyorsunuz?
    Genel

    Bu bölümleri okuyan işsiz kalmıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması
    Genel

    Kamuda liyakat yok oldu
    Cevher İLHAN

    Libya’da da tuzağa düşülüyor…
    Ahmet BATTAL

    Sağdan sola, soldan sağa…
    Ali FERŞADOĞLU

    Müthiş bir tesbit ve prensip
    Genel

    Bir çıkış aranıyor
    Feyzullah ERGÜN

    Reyhanlı'nın Reyhanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.