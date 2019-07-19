Bulgaristan ABD'den F-16 alıyor

Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.

Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti. Bulgaristan'da, ABD'den F-16 tipi 8 adet savaş uçağı alımına ilişkin hazırlanan anlaşma taslağı oy çokluğuyla parlamentodan geçti. Böylece milletvekilleri, 6'sı tek, 2'si çift pilotlu F-16 Block 70 tipi uçakların alımı için ABD'ye peşin ödemenin sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesine 1,5 milyar avroluk havaleye izin vermiş oldu. AA

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