Bulgaristan ABD'den F-16 alıyor

Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.
Bulgaristan Parlamentosu, ABD'den F-16 tipi 8 savaş uçağının alımı için hükümetin hazırladığı anlaşma taslağını kabul etti.
Bulgaristan'da, ABD'den F-16 tipi 8 adet savaş uçağı alımına ilişkin hazırlanan anlaşma taslağı oy çokluğuyla parlamentodan geçti.
Böylece milletvekilleri, 6'sı tek, 2'si çift pilotlu F-16 Block 70 tipi uçakların alımı için ABD'ye peşin ödemenin sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesine 1,5 milyar avroluk havaleye izin vermiş oldu.
AA