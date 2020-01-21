Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları belirtilen 3 kişi öldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları belirtilen 3 kişi öldü. NDTV kanalının haberine göre polis, "alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Shopian bölgesinin Wacchi yöresini kordon altına alarak arama operasyonu başlattığını" belirtti. Güvenlik güçleriyle Hizbul Mücahidin örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesinin öldüğünü bildiren polis, ölenlerden birinin 2018'de polis kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra örgüte katılan eski bir polis memuru olduğunu aktardı. AA

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