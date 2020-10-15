Çavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptıkları savaş suçu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırdığını" belirterek, Ermenistan'ın bu eylemlerinin "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin açılışında online olarak konuşan Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara da değindi.

"Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin 30 yıldır Ermenistan işgali altında olduğuna" dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ermenistan, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan'ın bu eylemleri, savaş suçudur" ifadesini kullandı.

Bu durumda Azerbaycan'ın kendi toprakları ve halkını korumasından daha meşru bir durum olamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, bazı aktörlerin Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kaldığını, "zalim ile mağduru" aynı kefeye koyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bu nedenle kardeş ülkelerin Azerbaycan'la dayanışma sergilemesinin büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye olarak haklı mücadelesinde can Azerbaycan'ın her zaman yanında durduk, durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.