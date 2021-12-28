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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansına şikayet etti

28 Aralık 2021, Salı 13:34
Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Elon Musk'ı, BM Uzay Ajansına şikayet etti.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etti.

BBC'de yer alan habere göre, UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını açıkladı.

Çin'in UNOOSA'ya yaptığı şikayet üzerine, Çinli sosyal medya kullanıcıları Musk, Starlink ve ABD'yi Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da ağır bir dille eleştirdi.

Bir kullanıcı, Starlink'in uydularını "sadece uzay çöpü yığını" olarak tanımladı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

AA

Etiketler: Çin, BM Uzay Ajansı, Elon Musk, şikayet
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