DÜNYA UYGUR KONGRESİ BAŞKANI DOLKUN İSA, SİNCAN BÖLGESİ'NDEKİ UYGURLARIN KAMPLARDAKİ ŞARTLARINI ORTAYA ÇIKARAN BELGELERİN YAYINLANMASI SONRASI ÜLKELERİN PEKİN YÖNETİMİNE KARŞI SES ÇIKARMASINI İSTEDİ.

PEKİN İLE TİCARETİ SONLANDIRIN

Dolkun İsa, “Bu belgeler ortada, sessizlik için artık bahane yok. Belgeler her şeyi çok net gösteriyor. Bu belgeler, Çin hükümetine daha fazla uluslar arası baskı getirmeli” diye konuştu. Uluslar arası güçlere çağrı yapan İsa, binlerce insanın hayatını mahveden, kültürel soykırım yapan Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmalarını istedi.

SOYKIRIMA SESSİZ KALINMASIN

İSTANBUL Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kamuoyu, milyonlarca Uygur Türkü’-nün uğradığı soykırıma sessiz kalmamalı. Hayatın her ala-nını kuşatarak devam eden kültürel soykırımı gündemde tutmak ve buna tepki göstermek; sivil toplum, medya, devlet yetkilileri ve uluslar arası toplumun görevidir” dedi.

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Bu zulme sessiz kalamazsınız

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Uygurların kamplardaki şartlarını ortaya çıkaran belgelerin yayınlanması sonrası, “Sessizlik için artık bahane yok. Bu belgeler, Çin hükümetine daha fazla uluslar arası baskı getirmeli” dedi.

Çin’deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, uluslararası güçlere çağrı yaparak Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmalarını istedi.

Münih merkezli grup Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa, Sincan Bölgesi’ndeki Uygurların kamplardaki şartlarını ortaya çıkaran belgelerin yayınlanması sonrası ülkelerin Pekin yönetimine karşı ses çıkarmasını istedi.

Euronews.com’da geçen habere göre İsviçre ziyareti sırasında konuşan İsa, “Bu belgeler sızdırıldı, sessizlik için artık bahane yok. Belgeler her şeyi çok net gösteriyor. Bu beldeler, Çin hükümetine daha fazla uluslararası baskı getirmeli” diye konuştu.

Kamplarda tutulanların sayısı 3 milyon

İsviçre’nin Çin ile serbest ticaret anlaşmasını sonlandırması çağrısı yapan İsa, İsviçreli şirketlerin de “Çin ile işlerine devam etmeleri için doğru zaman olmadığını” kaydetti. Dünya Uygur Kongresi Başkanı, Çin’deki kamplarda tutulanların sayısının 3 milyonu bulduğunu savundu.

Gizli belgeler yayınlandı

Geçtiğimiz haa uluslar arası basın kuruluşları Çin’de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu toplama kamplarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını gösteren gizli belgeleri yayınladı. Sızan belgelerde asıl amacın ‘ideolojik dönüşüm’ olduğu belirtilirken, firarlara karşı dikkatli olunması için vurgu yapılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, sızan belgelerin Çin’in Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı “çok önemli” insan hakları ihlâlleri gerçekleştirdiğini doğruladığını söyledi. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Çin’in “siyasi eğitim” iddiasıyla kamp ve hapishanelerde gözaltında tuttuğu Uygur Türkleri ve Sincanlı Müslümanların sayısı yaklaşık 1 milyon.

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Yakın Tarİhİn En BüYük İnsanlık Suçu

İstanbulMilletvekili Mustafa Yeneroğlu, Çin devletinin uygur türklerine uyguladığı politikalarla ilgili açıklamada bulundu. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti, “bölgede, yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri yaşanmaktadır. Hem konsantrasyon kamplarındaki insanların maruz kaldığı şiddeti hem de kamp dışında hayatın her alanını kuşatarak devam eden kültürel soykırımı gündemde tutmak ve buna tepki göstermek; sivil toplum, medya, devlet yetkilileri ve uluslar arası toplumun görevidir.”