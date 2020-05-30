Çin: Koronavirüs aşısı sene sonuna hazır olacak

Covid-19 salgının başlangıç noktası olan Çin aşı çalışmalarında başarı kaydedildiğini ve sene sonuna kadar aşının piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Çin Devlet Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu (SASAC) sosyal medya platformu WeChat üzerinden yaptığı paylaşımda, Vuhan ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüleri'nde yürütülen aşı çalışmalarının ikinci evreye geçtiğini ilan etti. Şu ana kadar aşının 2 binden fazla kişide denendiğinin belirtildiği açıklamada, sene sonu ya da 2021 başında aşının hazır olacağı haberi verildi. Başkent Pekin'deki Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nde yıllık üretim kapasitesinin 100 ila 120 milyon doz olması planlanıyor. Çin'de şu anda koronavirüse karşı toplam 5 aşı çalışması yürütülüyor. Euronews Türkçe

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