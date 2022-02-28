Çin, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını desteklemiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. Çin, sorunların çözümü için yaptırımların kullanılmasını onaylamıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çin Ukrayna’daki krizde her zaman barış ve adaletin yanında” denildi. Yaptırımların sadece yeni sorunların çıkmasına neden olacağı vurgulandı. Putin’in nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirmesiyle ilgili, “Tüm tarafların sakin olması ve daha fazla tahriklerden kaçınması gerekir” şeklinde değerlendirdi.

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