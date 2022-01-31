"Çin, yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan haberi yapmasını engelliyor"

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin'in, bu ülkede bulunanyabancı gazetecilerin Doğu Türkistan'la ilgili haber yapmalarını yüzde 90 oranında engellediği ortaya çıktı.

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü'nün (FCCC) yayınladığı yıllık 'çalışma koşulları' raporuna göre, ülkede medya özgürlüğü "son hızla" azalırken Çin'deki yabancı gazeteciler "benzeri görülmemiş engellerle" karşı karşıya kaldı.

FCCC'nin anketine katılan yabancı gazetecilerin yüzde 99'u, "haber koşullarının uluslararası standart olarak kabul edilen seviyeye ulaşmadığı" yönünde görüş beyan etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce yaptığı bir açıklamada yabancı gazetecileri temsil eden örgütün "yasadışı" olduğunu iddia etmişti.

Gazeteciler, yetkililerin haber yapmalarını engellemek için sıklıkla Kovid-19'u kullandığı ya da vize geciktirme yöntemine başvurduğunu aktardı.

Ankete katılan yabancı gazetecilerin yarıdan fazlası sağlık önlemleri nedeniyle bir yeri terk etmeye zorlandıkları veya erişimlerinin engellendiğini söyledi.

Keza gazetecilerin yüzde 46'sı yeni muhabir getiremedikleri için bürolarında yeterli personel bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Kulübün anketine katılan yabancı gazetecilerin yüzde 60'ından fazlası polis veya yetkililer tarafından en az bir kez engellendiklerini ifade etti.

Rapora göre, 2021'de Doğu Türkistan'a seyahat eden gazetecilerin yüzde 88'i gözle görülür şekilde takip edildi.

Uygurların ve diğer Müslüman Türk toplumların üyelerinin konulduğu toplama kamplarını haberleştirmek için Doğu Türkistan'a seyahat eden gazetecilerin yüzde 90'ı engellendiklerini dile getirdi.

FCCC'nin anketine katılan gazetecilerin dörtte birinden fazlası, kaynaklarının "taciz edildiği, gözaltına alındığı veya polis tarafından defalarca sorguya çağrıldığını" söyledi.

Muhabirler kulübü, Çinli yetkililerin gün geçtikçe yabancı gazetecilere karşı dava açılmasını daha fazla teşvik ettiğini ve taciz nedeniyle ülkede bulunan bir avuç yabancı muhabirin de ülkeden ayrıldığını belirtti.

Ülkede kalan az sayıdaki yabancı gazetecinin "devlet destekli trol ordusu" tarafından taciz edildiğine atıfta bulunulan raporda, bu durumun bu Çin'de kalan gazetecilerin faaliyetlerini giderek daha zor hale getirdiği kaydedildi.