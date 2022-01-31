"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

"Çin, yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan haberi yapmasını engelliyor"

31 Ocak 2022, Pazartesi 15:57
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Çin'in, bu ülkede bulunanyabancı gazetecilerin Doğu Türkistan'la ilgili haber yapmalarını yüzde 90 oranında engellediği ortaya çıktı.

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü'nün (FCCC) yayınladığı yıllık 'çalışma koşulları' raporuna göre, ülkede medya özgürlüğü "son hızla" azalırken Çin'deki yabancı gazeteciler "benzeri görülmemiş engellerle" karşı karşıya kaldı.

FCCC'nin anketine katılan yabancı gazetecilerin yüzde 99'u, "haber koşullarının uluslararası standart olarak kabul edilen seviyeye ulaşmadığı" yönünde görüş beyan etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce yaptığı bir açıklamada yabancı gazetecileri temsil eden örgütün "yasadışı" olduğunu iddia etmişti.

Gazeteciler, yetkililerin haber yapmalarını engellemek için sıklıkla Kovid-19'u kullandığı ya da vize geciktirme yöntemine başvurduğunu aktardı.

Ankete katılan yabancı gazetecilerin yarıdan fazlası sağlık önlemleri nedeniyle bir yeri terk etmeye zorlandıkları veya erişimlerinin engellendiğini söyledi.

Keza gazetecilerin yüzde 46'sı yeni muhabir getiremedikleri için bürolarında yeterli personel bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Kulübün anketine katılan yabancı gazetecilerin yüzde 60'ından fazlası polis veya yetkililer tarafından en az bir kez engellendiklerini ifade etti.

Rapora göre, 2021'de Doğu Türkistan'a seyahat eden gazetecilerin yüzde 88'i gözle görülür şekilde takip edildi.

Uygurların ve diğer Müslüman Türk toplumların üyelerinin konulduğu toplama kamplarını haberleştirmek için Doğu Türkistan'a seyahat eden gazetecilerin yüzde 90'ı engellendiklerini dile getirdi.

FCCC'nin anketine katılan gazetecilerin dörtte birinden fazlası, kaynaklarının "taciz edildiği, gözaltına alındığı veya polis tarafından defalarca sorguya çağrıldığını" söyledi.

Muhabirler kulübü, Çinli yetkililerin gün geçtikçe yabancı gazetecilere karşı dava açılmasını daha fazla teşvik ettiğini ve taciz nedeniyle ülkede bulunan bir avuç yabancı muhabirin de ülkeden ayrıldığını belirtti.

Ülkede kalan az sayıdaki yabancı gazetecinin "devlet destekli trol ordusu" tarafından taciz edildiğine atıfta bulunulan raporda, bu durumun bu Çin'de kalan gazetecilerin faaliyetlerini giderek daha zor hale getirdiği kaydedildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, Doğu Türkistan, yabancı gazeteci
Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Çin, yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan haberi yapmasını engelliyor"

    İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi

    BMGK, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

    Türkiye-Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Medyaya baskı 12 Eylül'ü geçti

    Kurumlar ve rakamlarla oynamak ülkeye zarar verir

    OHAL ve KHK mağduriyetleri giderilmeli

    Enerji zamları asgari ücret zammının yüzde 43’ünü eritti

    AYM kendisiyle ve AİHM’le çelişti

    Son 24 saatte 88145 vaka ve 189 ölüm gözlemlendi

    Myanmar’da yardım ihtiyacı katlanarak artıyor

    Öğrenciler şimdi de fatura kıskacında

    Demokrasi ittifakına ihtiyaç var

    Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak yağış uyarısı!

    Herzog BAE'de: İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

    66 ilin gürültü haritası çıkarıldı

    Alim - Mütefekkir Cevdet Said: Said Nursî bana Kur’ân cevherlerini nasıl bulacağımı öğretti

    Suriyeli Alim Cevdet Said vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Kurulan tuzakları seyredemeyiz!
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamette üç sınıf insan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İkinci Avrupa atakta… ve… Birinci Avrupa teyakkuzda…
    Mehmet KARA

    İki ayrı Türkiye mi var?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a abd olana her şey musahhardır
    Yeni Asya'dan Size

    21 Şubat yaklaşırken
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Pekel

    Gerçek dünya yerine tasarlanmış dünya mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İzmirli İsmail Hakkı Efendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.