Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB’nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini söyledi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında Ankara tarafından yürütülen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin devam etmesi durumunda Türkiye’nin sonuçlarına katlanacağını ifade eden Çipras, diyalog kanallarını da açık tutmayı istediklerini belirtti. Çipras, “Türkiye’nin saldırganlığı artıyor. Bu durum sadece Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki ilişkilerde değil, aynı zamanda ABD ve Avrupa ile ilişkilerde de öyle.” şeklinde konuştu. Avrupa Birliği Konseyi, Brüksel zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de sürdürdüğü faaliyetleri kınayarak bunların "yasal olmadığını" belirtmişti. Euronews Türkçe

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