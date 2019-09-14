Dâvâ gününde Ramazan hassasiyeti

Yeni Zelanda mahkemesi 51 kişinin öldüğü cami saldırılarının duruşmalarını, Ramazan ayına denk gelmemesi için erteledi. Erteleme talebi Müslüman mağdur yakınlarından geldi.

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırılar hakkında süren dâvânın duruşma tarihinin gelecek yıl Ramazan ayına denk gelmesi üzerine mağdur yakınları mahkemeye başvurdu. Saldırılarda yakınlarını vefat eden Müslümanlar, Ramazan ayında oruç tutacaklarını belirterek, duruşmaların ertelenmesini talep etti. Mahkeme mağdur yakınlarını haklı buldu. Christchurch Yüksek Mahkemesi, mağdur yakınlarını haklı bularak 4 Mayıs 2020’de yapılması planlanan duruşmayı 1 ay erteledi. Mahkeme salonuna çağrılacak şahitlerin çoğunun oruçlu olacağına dikkate alan hâkim Cameron Mander, duruşmanın 2 Haziran’a ertelenmesine hükmetti. Bombalı saldırıları düzenlediği iddiasıyla yargılanan Brenton Tarrant’ın (29) savunma ekibi de duruşmanın ertelenmesini kabul etti. Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde Tarrant, 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör saldırısı suçlarından yargılanacak. Duruşmaların 6 ay sürmesi bekleniyor.

Bir Türk vatandaşı da vefat etmişti

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı Brenton Tarrant, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi de yaralamıştı. Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.