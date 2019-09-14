"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Dâvâ gününde Ramazan hassasiyeti

14 Eylül 2019, Cumartesi 00:09
Yeni Zelanda mahkemesi 51 kişinin öldüğü cami saldırılarının duruşmalarını, Ramazan ayına denk gelmemesi için erteledi. Erteleme talebi Müslüman mağdur yakınlarından geldi.

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırılar hakkında süren dâvânın duruşma tarihinin gelecek yıl Ramazan ayına denk gelmesi üzerine mağdur yakınları mahkemeye başvurdu. Saldırılarda yakınlarını vefat eden Müslümanlar, Ramazan ayında oruç tutacaklarını belirterek, duruşmaların ertelenmesini talep etti. Mahkeme mağdur yakınlarını haklı buldu. Christchurch Yüksek Mahkemesi, mağdur yakınlarını haklı bularak 4 Mayıs 2020’de yapılması planlanan duruşmayı 1 ay erteledi. Mahkeme salonuna çağrılacak şahitlerin çoğunun oruçlu olacağına dikkate alan hâkim Cameron Mander, duruşmanın 2 Haziran’a ertelenmesine hükmetti. Bombalı saldırıları düzenlediği iddiasıyla yargılanan Brenton Tarrant’ın (29) savunma ekibi de duruşmanın ertelenmesini kabul etti. Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde Tarrant, 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör saldırısı suçlarından yargılanacak. Duruşmaların 6 ay sürmesi bekleniyor.

Bir Türk vatandaşı da vefat etmişti

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı Brenton Tarrant, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi de yaralamıştı. Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

AA

Etiketler: yeni zelanda
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD de zulmü gördü

    Velilere ‘kişisel veri’ uyarısı

    Geriye 13 yetim kaldı...

    Evinde yine bileği bükülmedi

    İslâm karşıtı vekil adayı partisinden kovuldu

    Mahmut Çalışkan’ı rahmetle anıyoruz

    (TRxgayret) + (ABxısrar) = Üyelik

    ‘Devlet sistemi, şahıs sisteminin altında kaldı’

    Vaadlerinizi yerine getirin

    İsrail, Trump’ı dinledi mi?

    Taşınabilir bir Türkiye yok

    'Hitler'le aynı çizgideler'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' değerlendirmesi

    AKP'den istifa açıklaması: Girmiş olduğunuz bataklık milletimizden gerekli cevabı alacaktır

    Savcılık: Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ‘ifade özgürlüğü’

    Üçlü Zirve için geri sayım başladı

    'S-400 ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere'

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

    İSBAK'a yeni genel müdür atandı

    'Böyle bir şey söylüyorsanız iftira ediyorsunuz'

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Akıbeti vahim olur
    Genel

    ABD de zulmü gördü
    Ahmet BATTAL

    (TRxgayret) + (ABxısrar) = Üyelik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Velilere ‘kişisel veri’ uyarısı
    Faruk ÇAKIR

    İki farklı Avrupa
    Risale-i Nur'dan

    Zalimleri düşünmek bile meşrebimize gelmiyor!
    Mehmet ÇETİN

    Menfaat karşılığı âyet satılır mı?
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Hayret’ hissini kaybetmek ne acı!
    Genel

    Mahmut Çalışkan’ı rahmetle anıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.