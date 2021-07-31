DSÖ: Kovid-19 salgını dünya genelinde artışta, virüsün Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’alarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5’inde yüzde 80 arttığını, bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tesbit edildiğini bildirdi. Ghebreyesus, DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Kovid-19 vak’alarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti. Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Kovid-19 vak’ası bildirildiğini, toplam vak’a sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu: “Ortalama olarak, DSÖ’nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika’da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tesbit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor.”

Uyarı

Ghebreyesus, Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün değişmeye devam edeceğine dikkati çekti. Şimdiye kadar virüsün 4 varyantının tesbit edildiğini aktaran Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın ortaya çıkacağı uyarısını yaptı. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise “Şu anda DSÖ tarafından onaylanan aşıların tamamı ciddî hastalık ve hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor.” bilgisini paylaştı.